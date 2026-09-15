В Госдуме объяснили слова Мерца о «решающих месяцах» противостояния с Россией

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией может стать намеком на увеличение финансирования Киева со стороны европейских стран и, как следствие, на еще большее ухудшение отношений с Москвой, заявила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«У этого этого заявления есть несколько моментов. Один оптимистичный: вроде как «решающие месяцы». Кажется, что все может закончиться. Но с другой стороны, непонятно, что они собираются предпринимать. Может, они новое финансирование готовят для Украины», — подчеркнула парламентарий.

Журова при этом не исключила, что Мерц мог сказать о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией в целях набора политических очков внутри страны. Таким образом он просто хочет повысить свой политический рейтинг, предположила она.

Накануне Мерц заявил, что предстоящие недели или месяцы будут ключевыми в противостоянии с Россией. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Финляндии.

Мерц также подтвердил готовность продолжать финансирование Украины, несмотря на недовольство части немецкого населения, которое поддерживает партию «Альтернатива для Германии».

Ранее Мерц заявил, что не намерен отказываться от антироссийской политики.