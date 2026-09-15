Российского посла вызовут в МИД Дании

Министерство иностранных дел Дании вызывает российского посла Владимира Барбина из-за инцидента в международных водах с участием датского вертолета. Об этом заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен, его слова приводит МИД страны на странице в соцсети Х.

«Министерство обороны сообщает, что один из вертолетов ВВС подвергся обстрелу так называемыми ложными тепловыми целями в связи с плановой фотосъемкой российского фрегата в акватории у Гедсера. Это совершенно неприемлемо. Посол России поэтому вызван на беседу по поводу инцидента», — говорится в заявлении Расмуссена.

В начале сентября Датская служба безопасности и разведки (PET) заявила, что Россия готовит диверсии против оборонных предприятий страны, в том числе компаний, связанных с военной помощью Украине.

По словам главы контрразведки PET Эмиля Грешольма, спецслужбы РФ пытаются вербовать датчан через соцсети и игровые платформы, чтобы они фотографировали предприятия и объекты инфраструктуры.

Ранее в бундестаге призвали задействовать одну статью НАТО из-за России.