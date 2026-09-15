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Политика

Кандидат на пост генсека ООН призвал созвать глобальную мирную конференцию

Отунну выступил за организацию глобальной мирной конференции по Украине
РИА Новости

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), экс-постпред Уганды Олара Отунну призвал в срочном порядке созвать при всемирной организации глобальную мирную конференцию для завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Необходимо в срочном порядке работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы созвать или поддержать глобальную мирную конференцию. Ее целью должно стать немедленное прекращение конфликта», — сказал дипломат.

Отунну отметил, что мир, безопасность и международное сотрудничество относятся к основным задачам ООН, и для выполнения этих задач организации необходим руководитель, способный «наводить мосты, формировать международный консенсус» и реализовывать смелые инициативы.

1 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что время для полного и немедленного прекращения огня на Украине настало.

Ранее генсек ООН обвинил Россию и США в проблемах организации.

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