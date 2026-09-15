Кандидат на пост генсека ООН призвал созвать глобальную мирную конференцию

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), экс-постпред Уганды Олара Отунну призвал в срочном порядке созвать при всемирной организации глобальную мирную конференцию для завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Необходимо в срочном порядке работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы созвать или поддержать глобальную мирную конференцию. Ее целью должно стать немедленное прекращение конфликта», — сказал дипломат.

Отунну отметил, что мир, безопасность и международное сотрудничество относятся к основным задачам ООН, и для выполнения этих задач организации необходим руководитель, способный «наводить мосты, формировать международный консенсус» и реализовывать смелые инициативы.

1 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что время для полного и немедленного прекращения огня на Украине настало.

Ранее генсек ООН обвинил Россию и США в проблемах организации.