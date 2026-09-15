Премьер Кулбергс заявил, что Латвия знает русского медведя как свои пять пальцев

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Евросоюз начинает осознавать якобы «угрозу безопасности», которую представляет Россия. Его слова приводит Euronews.

«Мы были правы, не так ли? Мы всем говорили, что это произойдет. Мы знаем этого медведя как свои пять пальцев: что он думает, как действует – ведь мы были оккупированы 50 лет. Мы знаем все его уловки», – заявил Кулбергс.

По словам премьера, европейские лидеры осознали «серьезность ситуации», и прислушиваются к странам Балтии. При этом два года назад все было иначе, посетовал он.

8 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что у Москвы нет каких-либо агрессивных планов, направленных против Европы. Еще раньше Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Путин заявил, что Европа пугает своих граждан мнимой угрозой со стороны России.