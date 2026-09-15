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Политика

Пушилин объяснил, почему пособники нацистов стали героями современной Украины

Пушилин: Украина героизирует нацистских преступников из-за отсутствия истории
Пресс-служба Дениса Пушилина

Нынешняя Украина — это государство, которое не имеет своей истории и корней и поэтому пытается что-то нафантазировать. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время интервью ТАСС.

Таким образом он объяснил героизацию нацистских преступников времен Великой Отечественной войны на Украине, в том числе главарей ОУН (организация запрещена в России) (Организация украинских националистов) Евгения Коновальца, Андрея Мельника и Романа Шузевича, а также Степана Бандеры. По словам Пушилина, «какая страна — такие и герои».

«Кто эти люди? Профашистские прихвостни, негодяи, у которых не было человечного отношения к себе подобным», — сказал глава ДНР.

Он обратил внимание, что они даже не нацисты, а пособники нацистов, которые преклонялись перед своими хозяевами и предавали друг друга. Пушилин дал понять, что то же самое сейчас происходит в киевской верхушке.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на перезахоронение на Украине сотрудничавших с нацистами во Вторую мировую войну преступников. По его словам, такое проявление неонацизма со стороны Киева опасно для Европы. Песков добавил, что это совершенно не нравится России и лишний раз убеждает в правильности проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Госдуме раскрыли, как «вылечить» Украину от неонацизма.

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