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Политика

Россия призвала ОБСЕ справедливо оценивать удары ВСУ по мирным жителям

Постпред РФ: Россия призывает ОБСЕ к честной оценке ударов ВСУ по гражданским
Julia Darashkevich/Reuters

Российская сторона призывает ОБСЕ более точно и откровенно оценивать удары украинских вооруженных сил по гражданским объектам и действия Киева против мирных жителей. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

«Для нас важно, чтобы ОБСЕ не уклонялась от правды и открыто говорила о происходящем. Мы не ожидаем особого отношения, просто хотим, чтобы факты не игнорировались», — отметил Полянский, комментируя реакцию международных организаций на атаки Украины на гражданское население и инфраструктуру в России.

Он добавил, что ОБСЕ должна честно оценивать преступления против гражданских лиц и регулярные удары украинских сил по гражданским объектам, а также в целом действия «киевского режима».

В завершение российский постпред добавил, что нежелание западных стран признавать реальное положение дел свидетельствует об отсутствии у них политической воли, что, в свою очередь, обесценивает ранее достигнутые международные договоренности.

Ранее Россия заявила о намерении поднять в ОБСЕ тему угроз Зеленского о российском небе.

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