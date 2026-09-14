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Политика

Сотрудникам Пентагона разрешили раскрывать секретные сведения об НЛО

Пентагон снял ограничения на передачу секретных данных об НЛО чиновникам
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пентагон разрешил действующим и бывшим сотрудникам передавать уполномоченным чиновникам секретные сведения об НЛО, полученные ими во время работы. Об этом сообщило военное ведомство США.

Новое правило распространяется на военнослужащих, сотрудников и подрядчиков Пентагона, которые имели доступ к закрытой информации об неопознанных аномальных явлениях. Они смогут передавать такие сведения представителям президентской рабочей группы по аномальным явлениям PURSUE.

В ведомстве пояснили, что сотрудники смогут предоставлять информацию без риска гражданских или административных санкций. Новое исключение также снимает ограничения, установленные соглашениями о неразглашении и документами о допуске к особо секретным программам.

В августе Пентагон опубликовал очередную подборку материалов об НЛО и неопознанных воздушных явлениях. В нее вошел 41 файл, включая документы, изображения и видеозаписи из архивов Пентагона, ФБР, ЦРУ, Госдепартамента и Аппарата исполнительного директора президента США. Самый ранний документ в подборке датирован 1950 годом.

В Пентагоне заявляли, что публикация материалов должна повысить прозрачность и информировать общественность о работе правительства в этой сфере. Следующую публикацию планировали на осень текущего года.

Ранее в Пентагоне заявили о падении НЛО с человеческим телом внутри.

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