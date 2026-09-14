Каллас заявила о планах ЕС укрепить свои позиции в Арктике

ЕС подготовит новую арктическую стратегию, в основе которой будет лежать безопасность. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает официальный сайт дипслужбы ЕС.

«Мы также выдвигаем новую арктическую стратегию ЕС, в основе которой лежит безопасность, поскольку очевидно, что это часть архитектуры безопасности Европы. В этой стратегии, конечно, мы представим ее позже в октябре, но, безусловно, будут и конкретные проекты», — отметила она.

Подготовку стратегии Каллас связала с активностью в регионе России, а также с интересом к нему Китая. Глава евродипломатии отметила, что ЕС нужны ледоколы в Арктике.

До этого ряд стран ЕС призвали объединение занять стратегическую и проактивную позицию по Арктике. Также 14 сентября президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО усилить военное присутствие в Арктическом регионе.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО предпринимает шаги, чтобы достигнуть военного превосходства в Арктике.

Ранее три страны НАТО провели совместные учения в Арктике.