Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «конченым подонком».

«Борис Джонсон — конченый подонок <...> это уже утратившая доверие собственного народа шелупонь», — сказал он.

Кроме того, депутат выразил надежду на то, что российские спецслужбы вычислят расположение украинского завода по производству ракет Flamingo, который посетил Джонсон, и туда «прилетит хорошая бомбардировка».

До этого Борис Джонсон призвал усиливать поддержку Украины. Он задался вопросом, когда союзники поставят ей необходимые средства противовоздушной обороны, и предложил конфисковать и передать Киеву замороженные активы России.

13 сентября поезд, в котором находились бывший премьер Британии и несколько высокопоставленных европейских чиновников, оказался в районе атаки российского дрона по объектам на украинско-польской границе.

Ранее Джонсон призвал отправить войска на Украину.