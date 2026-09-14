Трамп спрогнозировал снижение цен на нефть

Трамп: цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном

Цены на нефть рухнут после завершения конфликта в Иране. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«За исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть стремительно подешевеет, как только военный конфликт с Ираном закончится, и ждать этого осталось недолго», — написал глава Белого дома.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на мировых рынках нефти стремительно ухудшается из-за новой эскалации в Персидском заливе.

По данным Reuters, новые атаки в Ормузском проливе и удар по нефтепроводу в Саудовской Аравии могут усугубить перебои в глобальных поставках нефти. На этом фоне цены на нефть в сентябре впервые с июля превысили $100.

11 сентября несколько беспилотников атаковали нефтепровод «Восток — Запад» в окрестностях городов Медина и Эр-Рияд в Саудовской Аравии. БПЛА были запущены из Ирака. После этого прокачка нефти через «Восток — Запад» была приостановлена.

Ранее США атаковали танкер Ирана в Персидском заливе.