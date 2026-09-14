Экс-нардеп назвал последствия отставки гепрокурора Украины для Зеленского

Следствие в отношении подавшего в отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко рано или поздно выйдет на руководство страны. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать, что умывает руки в отношении Кравченко. Однако с его одобрения бывший генпрокурор выпущен за границу. <...> А следствие будет продолжаться. Наверняка на пленках фигурируют Зеленский и его ближайшее окружение», — сказал парламентарий.

К Зеленскому подбираются все ближе. Ему тоже не помешало бы подать заявление об отставке, считает Олейник.

14 сентября Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины.

Сам Кравченко еще 7 сентября объявил об отставке. Он назвал свой уход с должности «политическим решением». При этом он категорически отрицал личную причастность к коррупционным схемам, ставшим предметом внимания правоохранительных органов.

На данный момент Кравченко находится за границей. Он объяснил, что находится в командировке, где у него запланирован ряд встреч, в рамках которых он планирует проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов на Украине.

Ранее генпрокурор Украины опубликовал обвинения в адрес главы НАБУ.