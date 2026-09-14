В Европарламенте высказались об антикоррупционных органах Украины

На Западе мало известно об антикоррупционных органах Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Антикоррупционные институты на Украине мало известны на Западе. Те, кто знает об их существовании, пришли к пониманию, что сами эти институты могут не быть ни нейтральными, ни независимыми», — сказал евродепутат.

Картайзер добавил, что работа этих структур уже становилась предметом политических споров на Украине несколько месяцев назад.

14 сентября генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну на фоне антикоррупционного расследования и сообщил, что предъявил главе НАБУ подозрения в подделке документов. По его версии, операция против его окружения связана с уголовными расследованиями генпрокуратуры против руководства антикоррупционных органов. В офисе президента Украины заявили, что Кравченко «сошел с ума», а сам Владимир Зеленский потребовал его отставки. Подробности нового скандала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отправил в отставку генпрокурора Украины.