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Политика

В Британии оценили слова Медведева об «исчезнувшей» Литве

Daily Express: Медведев сделал Литве пугающее предупреждение
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал Литве пугающее предупреждение. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Медведев выступил с пугающим предупреждением о том, что Литва может «исчезнуть с карты мира», — говорится в публикации.

С данным заявлением Медведев выступил на прошлой неделе. По его словам, России придется реагировать на действия Литвы, если та соберется изменить свой безъядерный статус.

До этого сообщалось, что парламент Литвы планирует в начале 2027 года принять поправку к конституции и исключить положение о запрете размещения ядерного оружия в стране.

Законопроект о внесении изменений в конституцию, отменяющий мораторий на размещение в Литве ядерного оружия, был зарегистрирован 3 июля в литовском сейме.

Документ поддержали 50 депутатов. В настоящее время 137-я статья конституции республики запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия ответит на размещение в Прибалтике ядерного оружия.

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