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Политика

Президент Финляндии рассказал об учениях в рамках инициативы по ядерному сдерживанию

Стубб: Финляндия рассмотрит участие в учениях по ядерному сдерживанию
Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

Финляндия в рамках присоединения к инициативе Франции по ядерному сдерживанию рассмотрит вопрос об участии в планировании и учениях, заявил президент республики Александр Стубб. Об этом сообщает Yle.

По его словам, на практике процесс займет порядка 10-15 лет, он начнется с создания рабочей группы с Францией. Стубб добавил, что в будущем Хельсинки рассмотрят различные формы сотрудничества, например, планирование и учения.

14 сентября стало известно, что Финляндия решила присоединиться к продвигаемому Францией проекту продвинутого ядерного сдерживания.

11 июля польское министерство иностранных дел сообщало, что представители Польши и Франции провели в Париже первые переговоры в рамках инициативы французского президента Эммануэля Макрона по созданию европейского «ядерного зонтика».

Макрон же заявил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения с партнерами и размещение элементов стратегических сил Франции на территории других европейских стран. Президент также анонсировал планы по увеличению ядерного арсенала страны, при этом Париж больше не намерен раскрывать точное количество боеголовок.

Ранее в МИД Финляндии высказались о расширении французского «ядерного зонтика».

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