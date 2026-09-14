Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудят ситуацию на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ обсудят в Вене ситуацию на ЗАЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене проведет встречу с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил «Росатом» в Telegram-канале.

Лихачев выступил на пленарном заседании Генконференции. Он заявил, что Россия очень ценит, что на Запорожской АЭС находятся сотрудники МАГАТЭ, которые подвергают свою жизнь опасности.

«На полях Генконференции также пройдет встреча генерального директора «Росатома» с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, посвященная ситуации на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

До этого глава «Росатома» заявил, что ВСУ нанесли удары по бензовозам, которые должны были доставить на ЗАЭС дизельное топливо, необходимое для работы резервных генераторов. Он предупредил, что авария на крупнейшей атомной станции Европы «грозит непредсказуемыми последствиями, причем не только для близлежащих регионов».

Ранее учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС попал под удары дронов.