Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о «быстрой победе» республики над Россией, а также его призыв провести учения вблизи Калининградской области.

«Мы не планируем ни на кого нападать, об этом много раз и президент говорил. Но они (поляки. — прим. ред.) планируют. <...> Но они опасно рискуют связаться со страной, которая обладает ядерным оружием», — сказал парламентарий.

По его мнению, России необходимо «как можно быстрее» достичь целей специальной военной операции и вернуть войска в пункты постоянной дислокации для защиты своих границ.

Как заявил польский министр, если бы Российская Федерация напала на его страну, то она бы «очень быстро одержала победу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление «русофобией головного мозга».

До этого Сикорский предложил провести «агрессивные учения» возле Калининградской области. По его информации, в регионе якобы «практически нет войск».

Ранее в Польше предрекли перелом конфликта в пользу России предстоящей зимой.