Буданов сделал заявление после побега генпрокурора Украины

Внезапный отъезд подавшего в отставку, но еще занимающего должность, генерального прокурора Украины Руслана Кравченко вредит имиджу Украины. Об этом заявил глава офиса президента Кирилл Буданов, его слова приводит «Украинская правда».

«Все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире», — сказал он.

14 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко с должности.

До этого Зеленский заявил, что у генерального прокурора Руслана Кравченко есть только один путь — увольнение. При этом сам Кравченко еще 7 сентября официально объявил о своей отставке. Он назвал свой уход «политическим решением».

Сейчас Кравченко находится за границей. Чиновник отметил, что находится в зарубежной командировке. В рамках поездки у Кравченко запланирован ряд встреч, на которых он планирует проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что генпрокурор Украины «сошел с ума».