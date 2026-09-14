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Политика

В ЛДПР предложили внести изменения в закон о самообороне

ЛДПР предлагает не наказывать за превышение самообороны при защите дома
Shutterstock/Christopher Slesarchik

В ЛДПР предложили не наказывать за превышение самообороны при защите дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Депутаты предложили внести изменения в статью 37 УК РФ «Необходимая оборона». Они предлагают не рассматривать защиту от незаконного проникновения в дом как превышение необходимой обороны.

Слуцкий подчеркнул, что речи о превышении самообороны идти не может, если человек вторгся в чужой дом.

«Любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием», — добавил он.

По словам Слуцкого, дом является последней границей безопасности семьи, и тот, кто сознательно ее пересекает, должен понимать, какие последствия его ждут.

10 сентября адвокат Марина Кельбах рассказала, что по закону перцовый баллончик и прочие аэрозольные устройства относятся к гражданскому оружию самообороны, однако при отсутствии оснований его применение может грозить административной и уголовной ответственностью.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске подросток распылил перцовый баллончик девочке в лицо.

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