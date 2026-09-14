Зеленский подал в Верховную раду представление на увольнение генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко с должности. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на документ.

«В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 1311 Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение Р. Кравченко с должности Генерального прокурора», — говорится в заявлении.

До этого Зеленский заявил, что у генерального прокурора Руслана Кравченко есть только один путь — увольнение. При этом сам Кравченко еще 7 сентября официально объявил о своей отставке. Он назвал свой уход «политическим решением».

Сейчас Кравченко находится за границей. Чиновник отметил, что находится в зарубежной командировке. В рамках поездки у Кравченко запланирован ряд встреч, на которых он планирует проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что генпрокурор Украины «сошел с ума».