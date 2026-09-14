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Политика

Посольство США решило закупить последние айфоны для украинских чиновников

Посольство США закупит iPhone 17 на $86 тысяч для украинских чиновников
Apple

Посольство США в Киеве направило почти $86 тысяч на приобретение iPhone 17 для неуказанного украинского ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского правительства.

Контракт с киевской компанией C.T. Line LLC был заключен 10 сентября, на следующий день после презентации линейки iPhone 18. Количество закупленных смартфонов в документах не приводится.

По расчетам РИА Новости, если исходить из минимальной розничной стоимости iPhone 17 в США в $899, сумма контракта соответствует примерно 95 устройствам.

Закупку оформило посольство США по программе международной технической помощи бюро Госдепартамента по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). В документах отмечается, что телефоны предназначены для украинской стороны, а не для американских дипломатов.

На Украине INL сотрудничает в том числе с национальной полицией, погранслужбой, офисом генпрокурора, национальной антикоррупционной службой и специализированной антикоррупционной прокуратурой. При этом конкретное ведомство, которому передадут смартфоны, в контракте не названо.

Ранее США закупили беспилотники для борьбы с преступностью на Украине.

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