В постпредстве РФ сделали заявление об угрозах Зеленского российскому небу

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского самолетам в воздушном пространстве России говорят о переходе к террористическим методам на государственном уровне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Эти угрозы Зеленского — это, конечно, абсолютная проекция государственного терроризма и свидетельство перехода к откровенным террористическим методам на государственном уровне, что должно получить осуждение», — сказал он.

Также дипломат отметил, что российская сторона поднимет в ОБСЕ тему данных угроз.

1 сентября Зеленский обратился к иностранным авиакомпаниям, страховщикам и организациям, продолжающим использовать российское воздушное пространство. По его словам, Украина якобы не намерена атаковать пассажирские самолеты, однако количество украинских беспилотников над территорией РФ будет увеличиваться.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин позднее заявил, что Россия не допустит перебоев в работе гражданской авиации после заявления Зеленского о том, что российское воздушное пространство станет опасным из-за украинских БПЛА. Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский несет личную ответственность за теракты в России.