Вице-президента Ирана не пустили на конференцию МАГАТЭ в Австрии из-за США

Австрия не разрешила главе Организации по атомной энергии Ирана и вице-президенту страны Мохаммаду Эслами въехать в страну для выступления на Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после давления со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, Эслами планировал выступить в понедельник в Вене, однако австрийские власти отказали ему во въезде в страну. Неназванный чиновник сообщил агентству, что запрошенное ООН освобождение от санкционных ограничений, необходимое для поездки Эслами в Австрию, не было предоставлено после призывов со стороны США. Незадолго до этого иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что Эслами уже вылетел из Тегерана.

В июне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Он пояснил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Вэнс добавил, что именно об этом США просили Иран.

Ранее глава МАГАТЭ поблагодарил Россию и Украину из-за ситуации с Запорожской АЭС.