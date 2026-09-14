Снижение доли американской валюты в международных расчетах указывает на «серьезную дедолларизацию» в мире. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков в разговоре с ТАСС.

По словам сенатора, Россия одной из первых начала переводить внешнеторговые расчеты на национальные валюты. Он отметил, что Москва перевела расчеты за газ в рубли, а затем значительную часть внешней торговли — на рубли и валюты дружественных стран, включая юань.

«Серьезная дедолларизация уже произошла. <…> Доля доллара снижается, и обратного хода нет», — указал политик.

13 февраля аналитик Пермяков заявил, что Россия рискует попасть под прямой финансовый контроль США при возврате к расчетам в долларах. Он пояснил, что любое возобновление долларовых расчетов делает Россию вновь крайне уязвимой к экстерриториальным санкциям, заморозке резервов и отключению от финансовой инфраструктуры — ровно то, от чего Москва последние годы пыталась уйти.

Ранее глава РФПИ Дмитриев заявил о подрыве Байденом главного финансового оружия США.