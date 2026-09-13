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Политика

Путин назначит главу делегации РФ на новых трехсторонних переговорах по Украине

Ушаков: Путин назначит новую делегацию РФ на переговорах по Украине
Максим Гучек/РИА Новости

Президент России Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новых трехсторонних переговорах по Украине. Об этом журналисту «Первого канала» рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президент определит», — ответил он на вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию.

Ушаков отметил, что новая встреча по урегулированию украинского конфликта, «очевидно, будет».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча РФ, США и Украины возможна в обозримой перспективе.

Как заявляли в Госдуме, встреча делегаций России, США и Украины может пройти до конца 2026 года.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что следующие трехсторонние переговоры могут пройти в ОАЭ, Турции или Швейцарии. По его словам, темой встречи может стать прекращение ударов по энергетическим объектам.

Ранее Кушнер раскрыл задачу США в урегулировании на Украине.

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