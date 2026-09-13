Путин назначит главу делегации РФ на новых трехсторонних переговорах по Украине

Ушаков: Путин назначит новую делегацию РФ на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новых трехсторонних переговорах по Украине. Об этом журналисту «Первого канала» рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президент определит», — ответил он на вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию.

Ушаков отметил, что новая встреча по урегулированию украинского конфликта, «очевидно, будет».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча РФ, США и Украины возможна в обозримой перспективе.

Как заявляли в Госдуме, встреча делегаций России, США и Украины может пройти до конца 2026 года.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что следующие трехсторонние переговоры могут пройти в ОАЭ, Турции или Швейцарии. По его словам, темой встречи может стать прекращение ударов по энергетическим объектам.

Ранее Кушнер раскрыл задачу США в урегулировании на Украине.