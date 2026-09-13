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Визит Путина в Индию на БРИКСПроблемы с бензином в России
Политика

Путин обсудил Украину с наследным принцем Абу-Даби на саммите БРИКС

Ушаков: Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби тему Украины
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин обсудил тему Украины на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время саммита БРИКС в Индии. Об этом «Известиям» сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Ну, конечно, одна из главных тем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков также назвал переговорную площадку в ОАЭ «приемлемой» для России.

В Индии Путин находится с 11 по 13 сентября. Он выступил на основном заседании саммита БРИКС и на Деловом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч. В их числе — переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Ранее Кушнер раскрыл задачу США в урегулировании на Украине.

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