Дмитриев назвал Кушнера хорошо понимающим позицию России

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес Киеву российский план по мирному урегулированию. Об этом в «Макс» написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию», — написал он.

5 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день в Киеве они обсудили урегулирование конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уиткофф заявил, что в ходе визитов были достигнуты существенные успехи.

По словам Зеленского, следующие трехсторонние переговоры России, США и Украины могут пройти в ОАЭ, Турции или Швейцарии. Он предположил, что темой встречи может стать прекращение ударов по энергетическим объектам.

Ранее Кушнер анонсировал новые шаги по решению кризиса на Украине в ближайшие недели.