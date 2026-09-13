Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в Индию на БРИКСПроблемы с бензином в России
Политика

Дмитриев назвал Кушнера хорошо понимающим позицию России

Дмитриев: Кушнер понимает позицию России и объяснил Киеву план Москвы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес Киеву российский план по мирному урегулированию. Об этом в «Макс» написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию», — написал он.

5 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день в Киеве они обсудили урегулирование конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уиткофф заявил, что в ходе визитов были достигнуты существенные успехи.

По словам Зеленского, следующие трехсторонние переговоры России, США и Украины могут пройти в ОАЭ, Турции или Швейцарии. Он предположил, что темой встречи может стать прекращение ударов по энергетическим объектам.

Ранее Кушнер анонсировал новые шаги по решению кризиса на Украине в ближайшие недели.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!