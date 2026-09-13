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Политика

Ушаков назвал переговорную площадку в ОАЭ «приемлемой» для России

Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность дать площадку для переговоров по Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в разговор с «Известиями» назвал переговорную площадку в ОАЭ «вполне приемлемой» для России.

«Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас эта площадка представляется вполне приемлемой», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что результативность трехсторонних переговоров предсказывать трудно, поскольку ситуация на земле для Киева с каждым днем ухудшается. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет открытость для переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что следующие трехсторонние переговоры России, США и Украины могут пройти в ОАЭ, Турции или Швейцарии. По его словам, темой встречи может стать прекращение ударов по энергетическим объектам.

Ранее Кушнер раскрыл задачу США в урегулировании на Украине.

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