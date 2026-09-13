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Политика

Британский политик прокомментировал предотвращенное покушение на дипломатов

Галлоуэй: покушение на дипломатов свидетельствует о безрассудстве Киева
Григорий Сысоев/РИА Новости

Британский политик Джордж Галлоуэй заявил, что считает предотвращение покушения на сотрудников посольства Великобритании в Москве заслугой российских спецслужб. Его слова привел общественный деятель Виктор Бут, передает KP.RU.

«Мы признательны российским спецслужбам за то, что они предотвратили этот подлый заговор. Я приношу извинения за неблагодарность моего правительства», — говорил Галлоуэй.

Галлоуэй выразил серьезную обеспокоенность возможной причастностью украинских спецслужб к инциденту, что, по его мнению, подтверждает безрассудство и отчаяние украинского руководства. Если показания задержанного охранника верны, это указывает на крайне опасную стратегию Киева.

10 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина РФ из охраны посольства Великобритании, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, задержанный по указанию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним — Апостол Дмитрий) собирал сведения о британских дипломатах, в том числе адреса их проживания, а также данные о системе обеспечения безопасности посольства. Россиянин отправил Карпенко фотографии из телефонной книги дипмиссии и несколько раз сообщал о передвижениях посла Великобритании Найджела Кейси, а также предоставил планы мероприятий, в которых должен был участвовать дипломат или его заместитель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следствие попросило арестовать иностранца за покушение на военнослужащего.

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