В ООН прокомментировали протест Японии из-за новой карты

Резолюция в поддержку использования новой карты мира с Курильскими островами в составе России была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом заявил официальный представитель ООН Фархан Хак в беседе с РИА Новости, комментируя протест Японии.

Хак подчеркнул, что в ООН знают об этой ситуации.

«Что касается этого вопроса, резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей, и мы предлагаем обратиться к соавторам резолюции», — сказал он.

На этой неделе японские власти выразили протест из-за обозначения Курильских островов российскими на новой карте мира, выполненной в проекции Equal Earth («Равная Земля»). В правительстве Японии заявили, что это противоречит официальной позиции Токио.

Проекция Equal Earth точнее передает реальные размеры континентов (включая увеличение Африки) по сравнению с картой Меркатора. За резолюцию проголосовали 164 государства, включая Японию. Против проголосовали только США, воздержались Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

Ранее Россию и Крым на новой карте раскрасили одним цветом.