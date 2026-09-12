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Политика

Согласована Нью-Делийская декларация БРИКС

Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию саммита с осуждением агрессии
Shutterstock

Страны-члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

Нью-Делийская декларация будет опубликована в субботу в 16:00 (13:30 мск).

По информации NDTV, в ее тексте будет осуждение всех видов агрессии без упоминания какой-либо конкретной страны, «что приобретает большое значение в свете продолжающегося конфликта на Западе Азии». В декларации будет подчеркнуто, что диалог и дипломатия являются «путем вперед» для прекращения конфликтов.

Разногласия между Ираном и ОАЭ, близкими союзниками Индии, возникшие в результате конфликта на Ближнем Востоке, стали основной причиной отсутствия консенсуса по совместной декларации. Это большая победа для индийской дипломатии и шерпов БРИКС, которым удалось убедить все страны-члены прийти к согласию, отмечает телеканал.

Накануне президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС. Во время него он сообщил, что за последние пять лет более 40% мирового валового внутреннего продукта было произведено странами объединения.

Ранее Дмитриев заявил о достижении соглашения по БРИКС Pay.

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