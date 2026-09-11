Кадр с Путиным по прибытии в Индию завирусился в сети

Среди жителей Индии стали вирусными кадры рукопожатия президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, на котором он прибыл на саммит БРИКС. Об этом сообщает издание Times Now в своих соцсетях.

«Путин завоевывает сердца в Индии…», — сказано в публикации издания.

Times Now обращает внимание, что в социальных сетях этот жест описывают как теплый и скромный. Издание ABP News также отметило, что поступок российского президента стал вирусным.

В период с 11 по 13 сентября Путин находится в Индии с рабочим визитом. В Нью-Дели президент России примет участие в работе саммита БРИКС.

В пятницу Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром. Индия». Также в этот день президент и лидеры других стран выступят на Деловом форуме БРИКС.

Помимо участия в заседании глав государств БРИКС, Путин проведет серию двусторонних переговоров. Что касается взаимодействия с председателем КНР Си Цзиньпином, то полноформатная двусторонняя встреча в повестку не включена, однако лидеры РФ и Китая получат возможность пообщаться в кулуарном формате.

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.