В Совфеде ожидают ускорения переговоров по Украине

Переговоры по Украине между Россией и США должны ускориться к концу этого года из-за сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, что жизнь заставит их ускориться. Приближается зима, украинская энергетика в разрухе, цены на энергоносители взлетели из-за ситуации на Ближнем Востоке до космических цифр. Я думаю, что Европа и Украина умерят свои амбиции после того, как реально почувствуют, чем для них может грозить эта ситуация на энергетическом рынке. Думаю, что к концу года процесс должен сдвинуться», — сказал сенатор.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОАЭ могут рассматриваться как потенциальное место проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины. По его словам, решение будет приниматься при практической подготовке встречи.

Ранее Турция выразила готовность принять переговоры России, Украины и США.