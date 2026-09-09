Россия предложила Вьетнаму поделиться самолетами

Министерство транспорта России направило Вьетнаму предложение о так называемом «мокром» лизинге самолетов, то есть аренде воздушных судов вместе с экипажем, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что предложения были направлены вьетнамским коллегам, сейчас они рассматриваются.

9 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президентом страны То Ламом в Большом Кремлевском дворце. В Кремле сообщили, что стороны обсудили стратегическое партнерство, торгово-экономические связи, гуманитарные обмены, а также вопросы безопасности и обороны.

Про итогам беседы российский президент сообщил, что РФ планирует «уже в ближайшее время» ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Кроме того, после встречи в Грановитой палате Кремля состоялся государственный обед в честь вьетнамского лидера и его супруги.

Ранее Путин назвал Вьетнам надежным партнером и союзником России.