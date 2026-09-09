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Политика

Трамп назвал сроки завершения войны США с Ираном

Трамп заявил, что война с Ираном закончится после выборов в Конгресс
Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что война с Ираном закончится сразу после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они не могут больше держаться», — сказал он.

Трамп добавил, что Иран будет попытаться повлиять на американские выборы. По его мнению, иранские власти будут добиваться попадания в конгресс «слабых людей, которые оставят их в покое и позволят им получить ядерное оружие».

Иран стал увереннее в противостоянии с США и может намеренно затянуть активную фазу конфликта до промежуточных выборов в ноябре, сообщает со ссылкой на данные разведки газета The New York Times. В Тегеране считают, что у Вашингтона сокращаются запасы боеприпасов, а война и рост цен на бензин наносят политический ущерб Дональду Трампу. В свою очередь The Wall Street Journal отмечает, что Тегеран уже использовал такую тактику с кризисом с американскими заложниками 1979–1981 годов, который привел к поражению на выборах президента Джимми Картера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил свое решение провести военную операцию против Ирана.

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