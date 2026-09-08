Суд в Армении продлил арест главы оппозиционной партии «Мать Армения»

Andranik Tevanyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Армении продлил арест лидера оппозиционной партии «Мать Армения» Андраника Теваняна. Об этом сообщил адвокат Арам Орбелян, передает ТАСС.

«Арест господина Теваняна продлен на три месяца», — сказал он.

Адвокаты политика подали ходатайство о том, чтобы слушание дела проводилось в открытом режиме, но его отклонили.

В начале июля апелляционный суд Армении отклонил ходатайство об отмене ареста Теваняна. В партии отметили, что на это решение будет подана жалоба в Кассационный суд страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Теванян совершил госизмену. На следующий день СК республики сообщил, что в отношении оппозиционера инициировано уголовное производство по признакам статей «Государственная измена» и «Шпионаж».

В сентябре суд в Армении продлил арест оппозиционера, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Бизнесмену инкриминируют пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.