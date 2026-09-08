Сотрудники закрытого в Германии «Русского дома» вернулись в Москву

Сотрудники «Русского дома», закрытого в Берлине, прибыли на самолете в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

1 сентября правительство Германии обвинило Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига. После этого немецкой стороной было принято решение о закрытии «Русского дома» в Берлине, а также генконсульства РФ в Бонне. При этом глава МВД ФРГ Александр Добриндт уточнил, что страна не находится в состоянии войны с Россией.

В Москве все обвинения назвали бездоказательными и заявили, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации напряженности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В начале августа в авиагавани Лейпцига заметили низколетящий дрон в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124. Следствие установило, что БПЛА нес около 800 г взрывчатого вещества. Взрывное устройство в итоге не сработало из-за неисправности детонатора.

Ранее немецкий политолог допустил полный разрыв культурных связей между Россией и Германией.