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Политика

Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль

Кортеж Уиткоффа и Кушнера прибыл в Кремль
Global Look Press

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заехал на территорию Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12:52 мск. Там ее встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Затем кортеж с американскими дипломатами прибыл к резиденции посла США в России.

Также сообщалось, что Дмитриев, Уиткофф и Кушнер были замечены за обедом в одном из московских ресторанов.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, американские переговорщики встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в России предположили, какие предложения привезут Уиткофф и Кушнер.

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