Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Политика

Президент страны НАТО призвал возобновить диалог с Россией

Пеллегрини предложил активизировать усилия Европы для начала диалога с Россией
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Европе необходимо активизировать усилия для начала диалога с Россией. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает STVR.

«Мы должны были бы активизировать усилия, [чтобы наладить] диалог с Россией, конечно же, совместно с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатическое разрешение этого военного конфликта», — сказал он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что, по его мнению, Россия не прекратит военные действия на Украине «из-за экономического спада». Политик считает, что к этому не приведут «ни инфляция, ни банковский кризис, ни уровень процентных ставок», ни потери солдат.

Он также заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией. По его словам, взаимодействие на политическом уровне должно продолжаться. В том же интервью Стубб усомнился в том, что Россия когда-нибудь захочет напасть на НАТО.

Ранее политик раскрыл, как финны оценивают курс Стубба в отношении России.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!