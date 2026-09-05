Президент страны НАТО призвал возобновить диалог с Россией

Европе необходимо активизировать усилия для начала диалога с Россией. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает STVR.

«Мы должны были бы активизировать усилия, [чтобы наладить] диалог с Россией, конечно же, совместно с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатическое разрешение этого военного конфликта», — сказал он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что, по его мнению, Россия не прекратит военные действия на Украине «из-за экономического спада». Политик считает, что к этому не приведут «ни инфляция, ни банковский кризис, ни уровень процентных ставок», ни потери солдат.

Он также заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией. По его словам, взаимодействие на политическом уровне должно продолжаться. В том же интервью Стубб усомнился в том, что Россия когда-нибудь захочет напасть на НАТО.

Ранее политик раскрыл, как финны оценивают курс Стубба в отношении России.