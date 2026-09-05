Путин поддержал идею Львовой-Беловой по льготной ипотеке на ИЖС для многодетных

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею омбудсмена Марии Львовой-Беловой о снижении ставки по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. Об этом он сообщил на встрече с «пятеркой» предвыборного списка партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Хорошая идея. <...> Обязательно в повестку это надо включить», — сказал он, когда омбудсмен озвучила предложение о снижении ставки для семей с детьми, которые хотели бы купить не квартиру, а дом.

Таким образом, подчеркнула Львова-Белова, можно поддержать многодетные семьи при строительстве дома.

Кроме того, омбудсмен предложила рассмотреть льготы на покупку более мощных автомобилей для многодетных семей. Она отметила, что такие машины стоят существенно дороже, чем, к примеру, семиместные, но «с небольшим количеством лошадиных сил». Львова-Белова заверила, что эта инициативу оценят в Минпромторге, так как она поддержит отечественный автопром. Путин сказал, что это предложение нужно рассмотреть.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и представитель федеральной пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова, военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. Все они вошли в первую «пятерку» федерального списка кандидатов, с которой «Единая Россия» идет на выборы.

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