Путин призвал укреплять устойчивость российской государственности

Путин: государственность России нужно укреплять в соответствии с Конституцией

России нужно укреплять устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с партийным руководством «Единой России», пишут «Известия».

«Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности и, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы», — отметил глава государства.

По словам Путина, все процессы укрепления страны должны опираться исключительно на положения Конституции Российской Федерации.

Президент также акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к решению задач государственного масштаба. Он призвал к планомерной работе по повышению уровня социальной защиты населения, обеспечению темпов экономического роста, а также к продолжению всесторонней поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Ранее Путин призвал укреплять суверенитет России.