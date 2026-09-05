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Политика

Путин призвал укреплять устойчивость российской государственности

Путин: государственность России нужно укреплять в соответствии с Конституцией
Михаил Климентьев/РИА Новости

России нужно укреплять устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с партийным руководством «Единой России», пишут «Известия».

«Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности и, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы», — отметил глава государства.

По словам Путина, все процессы укрепления страны должны опираться исключительно на положения Конституции Российской Федерации.

Президент также акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к решению задач государственного масштаба. Он призвал к планомерной работе по повышению уровня социальной защиты населения, обеспечению темпов экономического роста, а также к продолжению всесторонней поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Ранее Путин призвал укреплять суверенитет России.

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