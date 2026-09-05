СМИ узнали о пессимизме в Киеве из-за визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Bloomberg: Киев ничего не ждет от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

У властей Украины пессимистичные ожидания от предстоящего визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, украинская сторона не рассчитывает на значимый прогресс от переговоров. Американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые Москвой идеи, в частности, о превращении Донбасса в свободную экономическую зону.

5 сентября президент России Владимир Путин примет американских переговорщиков. Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12:52 мск. Там их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Затем кортеж с американскими дипломатами прибыл к резиденции посла США в России.

Как рассказал президент США Дональд Трамп, Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложения по прекращению конфликта на Украине.

Ранее в Кремле предложили спросить у Уиткоффа и Кушнера, почему они едут сначала в Москву.