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Политика

СМИ узнали о пессимизме в Киеве из-за визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Bloomberg: Киев ничего не ждет от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
Александр Казаков/РИА Новости

У властей Украины пессимистичные ожидания от предстоящего визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, украинская сторона не рассчитывает на значимый прогресс от переговоров. Американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые Москвой идеи, в частности, о превращении Донбасса в свободную экономическую зону.

5 сентября президент России Владимир Путин примет американских переговорщиков. Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12:52 мск. Там их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Затем кортеж с американскими дипломатами прибыл к резиденции посла США в России.

Как рассказал президент США Дональд Трамп, Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложения по прекращению конфликта на Украине.

Ранее в Кремле предложили спросить у Уиткоффа и Кушнера, почему они едут сначала в Москву.

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