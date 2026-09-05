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Политика

Пропавший на фоне обысков генпрокурор Украины нашелся

Украинские журналисты нашли пропавшего генпрокурора Кравченко в больнице
Стрингер/РИА Новости

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, которого «потеряли» на фоне прошедших в его офисе обысков по делу о миллионном мошенничестве с кол-центрами, нашелся. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации источников СМИ, Кравченко находится в частной клинике на территории элитного жилого комплекса в Печерском районе Киева.

До этого «Украинская правда» сообщила об исчезновении Кравченко на фоне скандальной истории о причастности сотрудников Генпрокуратуры к преступной группировке.

Как уточняет «Зеркало недели», на новых аудиозаписях, появившихся у НАБУ в рамках операции «Карфаген», слышно имя «покровителя» преступной схемы — «Андреевич», а именно такое отчество у Руслана Кравченко.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, один из чиновников ведомства, которым руководит Кравченко, оказался организатором коррупционной схемы, благодаря которой вместе с подельниками (и в их числе также были сотрудники Генпрокуратуры) «заработал» десятки миллионов, «крышуя» работу мошеннических кол-центров.

В связи с этим НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины провели обыски в офисе Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Новость дополняется.

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