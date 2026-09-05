Путин рассказал, как москвичи сражаются в зоне СВО

Десятки тысяч жителей Москвы принимают активное участие в специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимира Путина, чьи слова приводит РИА Новости.

Выступая на торжестве по случаю празднования Дня города, глава государства отметил, что столица сегодня, как и 85 лет назад, объединила ресурсы для достижения общей цели. Он подчеркнул, что тысячи москвичей сейчас находятся на передовой, где ведут борьбу с неонацистами.

«Десятки тысяч москвичей сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения, идут вперед», — сказал российский лидер.

До этого Путин в рамках торжественных мероприятий обратился к жителям столицы с поздравительной речью. Российский лидер подчеркнул, что любые внешние и внутренние трудности проходящие, а Москва и Россия — вечны.

Праздничные мероприятия в Москве проходят 5 и 6 сентября, в 2026 году город отмечает свое 879-летие.

Ранее Путин заявил, что российские войска каждый день идут вперед.