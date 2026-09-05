«Все для победы»: Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера заметили в ресторане Москвы

РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер обедают в одном из ресторанов Москвы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были замечены за обедом в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Дмитриев, Уиткофф и Кушнер. Обед в одном из ресторанов столицы», — подписали фотографию журналисты.

Telegram-канал «Осторожно: новости» также опубликовал фото, на котором спецпредставитель и американские переговорщики стоят у ресторана, но с другого ракурса. На кадре видно, что на ресторане есть вывеска с надписью «Все для победы!». Журналисты пишут, что делегация отправилась на обед на улицу Трубную в Москве. Предположительно, речь идет о ресторане Avrora.

5 сентября президент России Владимир Путин примет американских переговорщиков.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12:52 мск. Там их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Затем кортеж с американскими дипломатами прибыл к резиденции посла США в России.

Как рассказал президент США Дональд Трамп, Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложения по прекращению конфликта на Украине.

Американскую делегацию ожидают и на Украине.

Ранее в Кремле предложили спросить у Уиткоффа и Кушнера, почему они едут сначала в Москву.