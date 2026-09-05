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Политика

Путин поделился впечатлениями от молебна у мощей Дмитрия Донского

Путин рассказал о сильном впечатлении от молебна у мощей Дмитрия Донского
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от посещения Архангельского собора и прошедшего там молебна по случаю обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом он рассказал на праздновании Дня города в «Зарядье», выступление опубликовано на сайте Кремля.

«Я пришел когда в храм, <...> даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого, человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении, в становлении России. И это тоже Москва», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что страна и ее граждане преодолеет все трудности, потому что «они временные, преходящие, а Москва, Россия – вечны».

20 августа Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Он назвал обнаружение мощей чудом.

Останки обнаружили в июле во время проведения противоаварийных работ в Архангельском соборе. Специалисты разобрали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора и обнаружили там три саркофага.

Ранее стало известно, что останки Дмитрия Донского были найдены во время съемок исторического фильма.

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