В Кремле предложили спросить у Уиткоффа и Кушнера, почему они едут сначала в Москву

Песков: про приоритеты в визитах нужно интересоваться у Уиткоффа и Кушнера

Про последовательность посещения сначала Москвы, а потом Киева нужно интересоваться у американской делегации. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«Это нужно спрашивать у переговорщиков Вашингтона», — сказал он.

До этого спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Песков сообщил, что президент Владимир Путин примет их в Кремле сегодня.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12.52 мск. В аэропорту их встретил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Затем кортеж с американскими дипломатами прибыл к резиденции посла США в России.

Как рассказал президент США Дональд Трамп, Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложения по прекращению конфликта на Украине.

Американскую делегацию ожидают и на Украине.

Ранее политолог заявил, что посланники президента США предложат Москве сотрудничество разведок.