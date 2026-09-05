Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера во Внуково

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографии встречи специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера у борта самолета в аэропорту Внуково-2. Кадры он выложил в соцсети Х.

Он разместил два снимка. На первом изображены улыбающиеся Дмитриев и Кушнер, которые пожимают друг другу руки, а рядом с ними находится Уиткофф, держащий в руках толстую черную папку.

На втором снимке Дмитриев, Уиткофф и Кушнер идут от американского спецборта, обсуждая что-то между собой.

«Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер», - написал он в своем посте.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин встретится со спецпосланниками президента США 5 сентября. Путин, общаясь с журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, отметил, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России и что Москва с радостью сотрудничает с ними.

Ранее американские переговорщики прибыли в резиденцию посла США в Москве.