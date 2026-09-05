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Политика

Путин в День города Москвы приехал в «Зарядье»

Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье» в День города
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье», где поздравит жителей столицы с Днем города. Об этом сообщает РИА Новости.

Москва отмечает свой 879-й день рождения. Путин традиционно поздравляет москвичей с этим праздником. В прошлом году он также приезжал в «Зарядье» на торжества, приуроченные ко Дню города.

«Газета.Ru» рассказала, какие праздничные мероприятия можно будет посетить в День города 5 и 6 сентября. Так, в «Лужниках» пройдет фестиваль «Русский богатырь», в КСК «Битца» — Кубок Мэра Москвы по конному спорту, а на Гребном канале в Крылатском — Международный «Кубок Доброй Воли». Москвичей и гостей ожидают концерты и другие праздничные мероприятия в московских парках. В связи с их организацией будут перекрыты ряд улиц.

Ранее Собянин обратился к москвичам в День города.

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