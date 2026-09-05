Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Политика

Американские переговорщики приехали в резиденцию посла США в Москве

Кортеж с Уиткоффом и Кушнером приехал в резиденцию посла США в Москве
Global Look Press

Кортеж со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приехал в резиденцию посла США в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорте Внуково их встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В соцсети Х он опубликовал фотографии со встречи с американской делегацией .

Они планируют представитель предложение по прекращению российско-украинского конфликта. После визита в российскую столицу они отправятся на Украину.

5 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в Москве крайне низкие ожидания от предстоящего визита посланников президента США. По словам собеседников агентства, предыдущие визиты Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу не принесли результатов, поэтому нет оснований полагать, что сейчас они предоставят приемлемые предложения.

Ранее политолог заявил, что посланники президента США предложат Москве сотрудничество разведок.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!