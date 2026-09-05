Американские переговорщики приехали в резиденцию посла США в Москве

Кортеж с Уиткоффом и Кушнером приехал в резиденцию посла США в Москве

Кортеж со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приехал в резиденцию посла США в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорте Внуково их встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В соцсети Х он опубликовал фотографии со встречи с американской делегацией .

Они планируют представитель предложение по прекращению российско-украинского конфликта. После визита в российскую столицу они отправятся на Украину.

5 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в Москве крайне низкие ожидания от предстоящего визита посланников президента США. По словам собеседников агентства, предыдущие визиты Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу не принесли результатов, поэтому нет оснований полагать, что сейчас они предоставят приемлемые предложения.

Ранее политолог заявил, что посланники президента США предложат Москве сотрудничество разведок.