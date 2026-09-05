Sky News: десятки людей в балаклавах устроили митинг у порта Дувр в Британии

Десятки активистов заблокировали работу порта Дувр в Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации журналистов, люди в балаклавах и черной одежде устроили акцию протеста, выйдя прямо на проезжую часть и кольцевую дорогу рядом с гаванью. В правоохранительных органах заявили, что ведут переговоры с митингующими.

В администрации порта отметили, что из-за демонстрации было нарушено движение в районе объекта. Сейчас невозможно как попасть на территорию гавани, так и покинуть ее. Кроме того, проблемы наблюдаются и на улицах самого города.

Комментируя ситуацию, депутат от Лейбористской партии Майк Тэпп раскритиковал активистов. Он признался, что «сыт по горло идиотами», которые приезжают в Дувр и создают там проблемы.

«Готов поспорить, если спросить любого из этих «протестующих», они даже не знают, что число пересечений на малых лодках снизилось на 40%, и мы усердно работаем над устранением беспорядка. Идите домой, наслаждайтесь выходными или найдите работу», — сказал парламентарий.

Дувр расположен в графстве Кент, он исторически является основными «морскими воротами» между Соединенным королевством и континентальной Европой.

5 августа специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев посоветовал Европейскому союзу и Великобритании брать пример с российских властей в миграционной политике. Таким образом он прокомментировал пост одного из пользователей социальных сетей о том, что в РФ мигрантам с судимостью запрещено получать гражданство или право на проживание.

Ранее в Соединенном королевстве призвали свести к нулю нелегальную миграцию.